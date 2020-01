Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdacht des Raubes - Täter greift in Kasse

Hiddenhausen (ots)

(um) Heute Nacht, gegen 01:55 Uhr, erwarben zunächst zwei Männer alkoholische Getränke in einer Tankstelle an der Bünder Straße in Lippinghausen. Ein etwa 50-60 Jahre alter Haupttäter gab dann die leeren Flaschen der Getränke bei der Angestellten im Kassenbereich zurück. Während dieses Vorganges griff der Mann mit einer Cappy in die Kasse. Die 55-jährige Bedienstete wehrte diese Tathandlung ab und vertrieb die Täter mit einem Abwehrspray aus dem Gebäude. Zuvor bewarfen die beiden Männer die Angestellte noch mit Gegenständen aus dem Verkaufsraum, bevor sie über das gut beleuchtete Tankstellengelände in der Dunkelheit entkommen konnten. Der zweite Täter wird eher junger, um die 20 Jahre alt beschrieben. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den Personen oder Tathandlungen geben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell