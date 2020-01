Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Elektrobauteil von Solaranlage gestohlen

Herford (ots)

(um) In dem Zeitraum über den Jahreswechsel stahlen bislang unbekannte Täter ein wichtiges Elektrobauteil zur Einspeisung von Strom an der Valdorfer Straße. Das Modul einer Solaranlage war gegen Wegnahme gesichert und hinter einem Metallgitter verbaut. Der oder die Tätr brachen die Vorrichtung auf und gelangten so an das etwa 1.500.- Euro wertvolle, in der Nähe des Hauses montierte, Bauteil. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

