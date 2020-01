Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte gehen Zigarettenautomaten an

Herford (ots)

(kup) Am Mittwochvormittag (1.1.), machte ein aufmerksamer Zeuge aus Herford die Polizei auf einen angegangenen Zigarettenautomaten an der Füllenbruchstraße aufmerksam. Der 50-Jährige bemerkte den zerstörten Automaten etwa gegen 9.50 Uhr und alarmierte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden einen zerstörten Automaten vor, dessen Einzelteile auf dem Gehweg und der Straße verteilt lagen. Neben Zigarettenschachteln war ein wenig Bargeld unter den Resten auffindbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell