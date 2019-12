Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Verbrauchermarkt

Bünde (ots)

(hd) Im Zeitraum von Samstag (28.12.2019, 19:00 Uhr) bis zum heutigen Montag (30.12.2019, 07:00 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt an der Lettow-Vorbeck-Straße in Bünde ein. Dazu demontierten die Täter zunächst ein Fenstergitter. Anschließend schlugen sie die Verglasung des nun zugänglichen Fensterelementes ein. Die Täter gelangten so in einen Büroraum. Hier versuchten sie vergeblich einen Tresor zu öffnen. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge unter der Telefonnummer 05221 / 888-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell