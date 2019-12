Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter gehen Schule an

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Freitag (27.12.), um 15.00 Uhr, und Samstag, um 17.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Schule an der Salzufler Straße ein. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Dort angekommen, durchsuchten sie das Lehrerzimmer und versuchten, Zugang zu einem Schrank zu bekommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.750 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford an 05221 - 888 0.

