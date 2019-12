Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Roller angefahren

Löhne (ots)

(kup) Am Freitag (27.12.), um 17.15 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Mann aus Löhne mit seinem PKW auf der Lübbecker Straße aus Richtung Tengern. Auf derselben Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr ein 36-jähriger Rollerfahrer ebenfalls aus Löhne. Auf dem Sozius befand sich seine 11-jährige Tochter. An der Einmündung zum Eckernkamp bog der Fahrer eines grauen VW Golf nach links ab. Dabei verursachte er einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Roller. Durch die Wucht des Aufpralls stürzten Vater und Tochter auf die Straße und verletzten sich schwer. Eingesetzte Rettungswagen brachten die beiden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle für den Verkehr komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 9.000 Euro.

