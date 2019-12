Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Laptop entwendet

Wegberg-Wildenrath (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13 Uhr am Montag (9. Dezember) und 8.30 Uhr am Dienstag (10. Dezember) Zutritt zu einem Reihenhaus an der Straße Harrier Way. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Laptop.

