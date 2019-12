Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomaten entwendet

Erkelenz-Gerderath / Wegberg-Arsbeck (ots)

Am 5. Dezember (Donnerstag), zwischen 00 Uhr und 24 Uhr, rissen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Gebäudes an der Genenderstraße in Gerderath und entwendeten diesen.

Auf gleiche Art entwendeten unbekannte Täter auch einen Zigarettenautomaten auf der Heiderstraße in Arsbeck. Diese Tat ereignete sich zwischen dem 5. Dezember (Donnerstag), 23.30 Uhr und dem 6. Dezember (Freitag), 10 Uhr.

