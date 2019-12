Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junge Frau (19) stellt Randalierer zur Rede und wird angegriffen

Rahden (ots)

Ein angetrunkener 25-jähriger Mann hat am späten Donnerstagabend in der Professor-Langhorst-Straße eine 19-jährige Radfahrerin angegriffen. Dabei trat er mit dem Fuß gegen die Frau sowie gegen ihr Rad, wodurch die 19-Jährige stürzte. Um sich vor weiteren Attacken des Mannes zu schützen, flüchtete sie und brachte sich in einer Spielothek in Sicherheit. Zuvor hatte die junge Frau den Randalierer mutig zur Rede gestellt, als der in der Straße mehrere Mülltonnen umwarf. Das Opfer erlitt bei dem Übergriff leichte Verletzungen.

Nachdem die 19-Jährige umgehend eine Freundin über die Attacke informiert hatte, nahm diese in Begleitung ihres Lebensgefährten die Suche nach dem Angreifer auf. Schließlich konnte das Paar den Mann, er hatte das Fahrrad der 19-Jährigen bei sich, auf dem Parkplatz am Bahnhof anhalten und bis zum Eintreffen einer gegen 22.20 Uhr alarmierten Polizeistreife festhalten. Als die Beamten den Verdächtigen mit den Vorwürfen konfrontierten, gab der sich unschuldig. Er habe keine Mülltonnen umgeworfen, niemanden geschlagen und das Fahrrad habe er gefunden, so der Rahdener.

Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien des Mannes auf und führten bei ihm einen Alkoholtest durch. Anschließend fuhren die Polizisten zur Professor-Langhorst-Straße, wo sie noch vier Mülltonnen von der Fahrbahn zogen. Zuvor hatten Anwohner schon mindestens drei weitere Tonnen wieder aufgerichtet. Gegen den 25-Jährigen wurde noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell