Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kriminelle stehlen PKW-Scheinwerfer

Stemwede (ots)

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte das Gelände eines Autohauses in der Schröttinghauser Straße in Levern aufgesucht und sich hier an mehreren hochwertigen Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Tatzeitraum auf Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 7 Uhr eingegrenzt werden. In dieser Zeit verschafften sich die Täter rückwärtig Zutritt zu dem umzäunten Areal und entfernten an insgesamt vier Mercedes die Scheinwerfer. Zusätzlich schlugen sie jeweils eine Scheibe ein. Außerdem entwendete man von zwei PKWs die Außenspiegel.

Besonderes Interesse erweckte ein grauer Mercedes C63 AMG bei den Kriminellen. Aus diesem demontierten und entwendeten die Täter zusätzlich die Mittelkonsole und das Lenkrad. Weiterhin versuchte man über eine Tür in die Räumlichkeiten des Autohauses zu gelangen, scheiterte hieran aber.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei Minden unter (0571) 88660 erbeten.

