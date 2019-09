Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg. Trunkenheitsfahrt

Hachenburg (ots)

Aufgrund eines Hinweises konnte am Dienstag Abend der Fahrer eines Pkw zu Hause in Bad Marienberg angetroffen und überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 52 jährige Mann zuvor erheblich alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille, so dass die üblichen Maßnahmen folgten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell