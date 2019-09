Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach. Diebstahl aus Pkw

Hachenburg (ots)

Vermutlich ebenfalls in der Nacht zum 17.09. gelangten Unbekannte auf eine bislang nicht bekannte Art in einen abgestellten Pkw BMW in der Koblenzer Straße in Höchstenbach und entwendeten eine Laptoptasche, ein Portemonnaie mit kroatischen Devisen. Täterhinweise werden auch hier an die Polizei in Hachenburg erbeten.

