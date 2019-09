Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg. Einbruch in Geschäftsstelle einer Versicherung

Hachenburg (ots)

In der Nacht zum 17.09.drangen Unbekannte vermutlich durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude der Debeka in der Graf Heinrichstraße in Hachenburg ein und entwendeten eine kleine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag.

