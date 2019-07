Polizei Mettmann

POL-ME: Geschädigte erkennt Einbrecher wieder - Festnahme - Velbert - 1907093

Mettmann (ots)

Am Dienstag (16. Juli 2019) konnte die Polizei dank einer aufmerksamen Zeugin einen Mann festnehmen, der in der Nacht zum 25. Juni 2019 in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Langenberg eingestiegen war. Wir berichteten über diesen Einbruch in unserer Sammelmeldung OTS 1906135 am 25. Juni 2019 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4306686). Damals hatte das Bewohnerpaar des Einfamilienhauses den Einbrecher vor seiner Flucht aus dem Haus im Flur angetroffen und sich so sein Aussehen einprägen können.

Am gestrigen Dienstag traf die Geschädigte erneut auf den Einbrecher - diesmal allerdings auf dem Weg zu einem Supermarkt an der Nevigeser Straße in Velbert, wo sie den Einbrecher auf einer Bank sitzen sah. Die Frau rief daraufhin einen Freund an, der gemeinsam mit einem weiteren Bekannten zu der Bank eilte und den Mann dort bis zum Eintreffen der ebenfalls kurz darauf alarmierten Polizei festhielt.

Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, kontrollierten sie den mutmaßlichen Einbrecher. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei ihm um einen 27-jährigen Velberter handelt, der einschlägig polizeibekannt ist und bereits mehrfach rechtskräftig verurteilt wurde, unter anderem wegen Diebstahlsdelikten.

Daraufhin nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

