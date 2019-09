Polizei Münster

POL-MS: Razzia - Polizei kontrolliert mutmaßliche Diebe und Dealer im Bahnhofsumfeld

Münster (ots)

Am Mittwoch (25.9.) kontrollierte die Polizei bei einer Razzia im Bahnhofsumfeld mutmaßliche Straftäter. Die Überprüfung fand diesmal an zwei bekannten Treffpunkten und Aufenthaltsorten der Täter westlich des Hauptbahnhofs statt. Die Beamten nahmen von insgesamt 36 Kontrollierten die Personalien auf, fertigten 10 Anzeigen und nahmen zwei Männer im Alter von 21 und 45 Jahren fest.

"Sowohl im Bereich der Pergola zwischen Promenade und Von-Vincke-Straße als auch an der Windthorststraße treffen sich Diebe und Dealer. Sie verabreden sich und begehen Straftaten. Die Täter schauen unter anderem gezielt nach Gelegenheiten, um unbemerkt Smartphones, Geldbörsen oder andere Wertgegenstände von Passanten im Bahnhofsumfeld und der Innenstadt zu erbeuten", erklärte Einsatzleiterin Kriminaloberrätin Leonie Winkler. "Erst gestern (24.9.) griff ein Unbekannter in die Jackentasche einer 37-Jährigen, die an einer Ampel an der Windthorststraße wartete. Der Dieb erbeutete ein Portemonnaie mit Bargeld, Ausweisen und einer Debitkarte".

Zwischen Promenade und der Von-Vincke-Straße kontrollierten die Einsatzkräfte am Nachmittag acht Personen, drei davon brachten die Beamten für weitere Ermittlungen zum Polizeipräsidium. Bei einem 21-Jährigen aus Guinea besteht der Verdacht des Illegalen Aufenthalts, ein 20-Jähriger aus Mali hatte ein gestohlenes Handy dabei und bei einem 46-Jährigen aus Sri Lanka fanden die Beamten eine kleine Menge Drogen.

Im Bereich der Windthorststraße überprüften die Polizisten am frühen Abend dann 28 weitere Personen. Bei der Kontrolle wurden die Beamten von einem Mann angesprochen, dem kurz zuvor durch die Antanz-Masche sein Handy entwendet wurde. Er konnte den Dieb, den nun ein Strafverfahren erwartet, zweifelsfrei in der Gruppe identifizieren. Ein 16-jähriger Münsteraner hatte ein Einhandmesser dabei, ihn erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Beamten entdeckten bei einem 45-jährigen Dieb in der Innenstadt gestohlene DVD´s im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizisten nahmen den Mann, der amtlich nicht gemeldet ist, fest.

Bei einem 27-jährigen Mann aus Syrien fanden die Beamten 18 kleine Tütchen mit Drogen, er musste für weitere Ermittlungen mit zum Polizeipräsidium. Auch einen 25-Jährigen nahmen die Beamten mit zur Dienststelle. Der Dieb, bei dem später bei der Kontrolle auch noch eine kleine Menge Drogen gefunden wurde, versuchte zusammen mit einem 20-jährigen Komplizen einer Frau Wertsachen aus der Handtasche zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Duo und sprach die Polizisten sofort an. Beide Algerier erwartet ein Strafverfahren.

"Zur Bekämpfung der Straßenkriminalität sind Razzien ein wichtiges Element der Ermittlungsarbeit. Wir wollen wissen, wer sich dort aufhält und werden auch in Zukunft im Bahnhofsumfeld verstärkt präsent sein", erläuterte Winkler abschließend.

