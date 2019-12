Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Bad Oeynhausen (ots)

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein sichergestellter Führerschein eines mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrers sind die Folgen eines Unfalls von Freitagabend im Bereich Wulferdingsen.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 21.10 Uhr ein 73-jähriger Bad Oeynhausener die Straße "Auf der Wallücke" in Richtung Struckhof. In Höhe der Bühnter Straße verlor er im Kurvenbereich aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Suzuki und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Audi. Der Suzuki-Fahrer sowie die Beifahrerin (53) des Audis zogen sich leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte die Alkoholisierung des Bad Oeynhausener, welches durch einen Test bestätigt wurde. Es folgte eine Blutprobe. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe band die Feuerwehr Bad Oeynhausen ab.

