Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Hummelfeld

Kreis RD-ECK - Ermittlungen nach Feuer

Humelfeld / Kreis RD-ECK (ots)

191122-3-pdnms Ermittlungen nach Feuer in Hummelfeld

Hummelfeld / Kreis RD-ECK. Siehe unsere Meldung 191121-1-pdnms. Beim Brand eines leerstehenden ehemaligen Hotels in Hummelfeld entstand Mittwoch (20.11.19, 18.40 Uhr) Sachschaden. Die Kripo in Eckernförde geht mittlerweile von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Offenbar haben sich Personen in dem Gebäude aufgehalten. Die Polizei fragt, wer zur Brandzeit Personen und / oder Fahrzeuge im Nahbereich des ehemaligen Hotels beobachtete. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04351 / 9080.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell