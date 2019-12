Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots)

Eine Powerbank und Kleingeld entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 Uhr am 7. Dezember (Samstag) und 13.30 Uhr am 9. Dezember (Montag) aus einem Pkw. Das Fahrzeug stand in diesem Zeitraum an der Straße Straelener Ring.

