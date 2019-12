Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Erkelenz (ots)

Ein bislang unbekannter Mann drang am Montag, 9. Dezember, gegen 2.50 Uhr, in eine Garage an der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Aus einem darin parkenden Pkw stahl er Münzgeld. Bei seiner Tat wurde der Mann von einer Kamera aufgezeichnet. Er war mit einer grauen Jacke mit Kapuze, dunkler Hose sowie auffallend hellgrünen Laufschuhen bekleidet und trug einen grauen Rucksack der Marke Wilson bei sich. Wem kommt die Bekleidung bekannt vor? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

