Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldautomat gesprengt

Wassenberg-Birgelen (ots)

Am Mittwoch, 11. Dezember, wurden Anwohner der Lambertusstraße gegen 3.50 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Als sie nach dem Rechten sahen, mussten sie feststellen, dass der Geldautomat eines Geldinstitutes offenbar gesprengt worden war. Die Täter, vier Männer mit schlanker Statur und Sturmhauben vermummt, hielten sich noch am Gebäude auf, flüchteten jedoch unmittelbar danach in einem dunklen Pkw Audi in Richtung niederländische Grenze. Ob sie Bargeld erbeuteten, wird noch ermittelt. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Wer Beobachtungen gemacht und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0.

