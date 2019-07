Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Karlshagen

Heringsdorf (ots)

Am 24.07.20189 um 05:00 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Karlshagen in der Hugo-Elsner-Straße. Die 34 Jährige Geschädigte teilte folgenden Sachverhalt mit. Um 05:00 Uhr nahm die Geschädigte einen dumpfen Schlag wahr. Dadurch schreckte sie aus dem Schlaf und hörte in Folge zwei weitere Schläge. Beim dritten Schlag vernahm sie, dass dabei eine Scheibe zu Bruch ging. Dem Geräusch folgte die Geschädigte und bemerkte eine dunkle Gestalt im Wohnzimmer. Sie sah, dass der unbekannte Täter die Geldbörsen ihres Mannes und ihre Geldbörse an sich nahm. Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt, Alter. Zwischen 20 und 30 Jahre Größe: ca. 175 bis 180 cm groß Er war dunkel gekleidet mit einer Cargo Hose und festen schwarzen Schuhen, vermummt und überzogener Kapuze. Als der Täter die Geschädigte bemerkte lief er zielgerichtet zur Terrassentür und flüchtete in Richtung L 264. Dort stieg er in seinem schwarzen PKW und fuhr sehr schnell fort. Entwendet wurden unter anderem, 5 EC-Karten, die Personalausweise, der Führerschein sowie 580, 00 Euro Bargeld. Der Gesamtschaden kann zurzeit noch nicht genannt werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtour. Wer sachdienliche Hinweise zu der Person und/ oder zum PKW machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter Telefonnummer 038378 2790 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

