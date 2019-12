Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte gehen Geldautomaten an

Hiddenhausen (ots)

(kup) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26.12.), brachen bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an der Oberen Talstraße auf. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem dem Geldautomaten benachbarten Raum. Dort angekommen, gingen sie die Rückseite des Automaten mit einem Spezialgerät an. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Direktion Kriminalität bittet um Zeugenhinweise unter 05221 - 888 0 oder an jede Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell