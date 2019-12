Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss verliert Kontrolle über PKW

Spenge (ots)

(kup) Am Freitag (20.12.), um 20.10 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Mann aus Spenge mit seinem silbernen Opel Vectra und einer Beifahrerin auf der Mühlenberger Straße stadtauswärts. In einer langgezogenen Linkskurve vor der Raffeisenstraße fuhr der Mann mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW, der sich um 180 Grad drehte. Durch die Wucht der Drehung schlug er gegen einen Baum und kam schließlich in einem Waldstück zum Stehen. Der Mann war während des Unfalls alkoholisiert, sodass ein Richter die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

