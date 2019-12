Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden Kennzeichen an drei PKW

Bünde (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (19.12.), um 8.30 Uhr, und Freitag, um 7.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter an drei PKW auf dem Gelände eines Autohauses an der Engerstraße Kennzeichen. Die Unbekannten gingen ein Firmen- und zwei Kundenfahrzeuge an. An allen drei Autos montierten sie die vorderen und hinteren Kennzeichen ab. Es handelt sich dabei um folgende Nummernschilder:

HF-HN49 HF-GL9900 HF-I3300

Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell