Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw-Diebstahl - weiterer Mazda CX-5 entwendet

Hiddenhausen (ots)

(mmb) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.12.2019) wurde in der Straße Am Voßbrink ein weiterer, ebenfalls roter Pkw Mazda CX-5 entwendet. Das Kennzeichen dieses Fahrzeugs lautet: HF-GM550. Der Zeitwert des Pkw wird ebenfalls auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell