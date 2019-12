Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Personen- und hoher Sachschaden nach Abbiegevorgang

Herford (ots)

(mmb) Am Samstag (21.12.2019) gegen 00:45 Uhr misslang einem 19-jähriger Fahrzeugführer aus Lübbecke der Abbiegevorgang von der Umgehungsstraße in die Bünder Straße. Auf nasser Fahrbahn geriet sein Seat außer Kontrolle und stieß gegen einen Standmast der Lichtsignalanlage. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. An seinem PKW und der Lichtsignalanlage entstand erheblicher Sachschaden. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit wurden dem Fahrzeugführer Blutproben entnommen. Eine Fahrerlaubnis besaß der Verunglückte nach eigenen Angaben nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell