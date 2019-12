Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Feiern mit Alkohol - Lassen Sie das Auto stehen - bitte kreisweit veröffentlichen

kreisweit (ots)

(kup) Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarktbesuche oder das Treffen mit alten Freunden, die zu den Feiertagen in die Heimat kommen: in diesen Tagen wird gefeiert im Wittekindskreis. Oft dabei: das ein oder andere Glas Alkohol. In diesem Zusammenhang weist die Polizei in Herford auf folgendes hin. Wenn Sie etwas getrunken haben, lassen Sie das Auto stehen. Insbesondere Fahranfänger und junge Fahrer dürfen keinen Tropfen Alkohol getrunken haben, wenn sie sich ans Steuer setzen. Für diese Gruppe gilt in Deutschland eine strikte Null-Promille-Grenze. Allen anderen raten wir ebenfalls dazu, Auto, Roller oder Mofa stehen zu lassen, sobald sie Alkohol konsumiert haben. Im Jahr 2018 kam es zu 115 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss im gesamten Kreisgebiet. Insbesondere die Reaktionsfähigkeit leidet unter dem Konsum von Bier, Glühwein und Schnaps erheblich und deutlich schneller, als manch einer es bemerkt. Wenn dann noch Dunkelheit oder entsprechende Wetterlagen wie nasse oder glatte Straßen hinzukommen, verlieren alkoholisierte Fahrer schnell die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Schützen Sie sich und andere - lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen, sobald Sie etwas getrunken haben.

