Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter steigen in Fahrradwerkstatt ein

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (14.12.), um 14.00 Uhr, und Dienstag, um 8.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Fahrradwerkstatt an der Heidestraße ein. Um in die verschlossene Fahrradwerkstatt zu gelangen, gingen die Täter zunächst eine Tür an. Nachdem sie diese aufgehebelt hatten, traten sie eine weitere Tür im Innern des Gebäudes ein und hebelten eine Bürotür auf. Aus dem Innern entwendeten sie ein schwarz-silbernes Mountainbike der Marke Focus, 26 Zoll. Zudem erbeuteten sie etwa 20 schwarz-silberne Fahrradketten. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.200 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

