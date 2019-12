Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte entwenden Dönerspieße

Löhne (ots)

(kup) Am frühen Dienstagmorgen (17.12.), gegen 5.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Brunnenstraße ein. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Gebäude, das der 44-Jährige Pächter vor kurzem übernommen hat. Aus dem Innern entwendeten sie diverse Getränkedosen sowie einige Schachteln Zigaretten. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem verschlossenen Kellerraum. Aus den dortigen Kühltruhen entwendeten die Unbekannten vier Dönerspieße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell