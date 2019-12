Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter nutzen die Dunkelheit

Bünde (ots)

(um) Am Samstag Nachmittag (14.12.) brachen gleich zweimal bislang unbekannte Täter in Häuser in der Feldstraße ein. Zunächst hebelten die Einbrecher erfolglos an der Terassentür an der Rückseite eines Reihenhauses, bevor sie wenige Häuser weitergingen. An einem weiteren Haus brachen sie dann ein Fenster auf und gelangten so in den Wohnraum. Dort durchsuchten die Täter Schränke und Räume. In dem letzteren Fall verließen die Bewohner in der Zeit von 17:20 Uhr bis etwa 17:45 Uhr nur kurz das Haus. Diese Zeitspanne reichte den Tätern offensichtlich für den Einbruch. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

