Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter steigen übers Dach ein

Herford (ots)

(um) Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am alten Kirchweg ein. Die Bewohner waren an diesem Wochenende nicht zu Hause und die Einbrecher nutzten diese Abwesenheit, um über eine Dachterasse einen Einstieg zu finden. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter den Wohnbereich. Zuvor, so stellten die aufnehmenden Beamten fest, versuchten die Ganoven sogar ein Fenster zum Garten des Hauses aufzubrechen. Das Fenster hielt der Hebelwirkung stand. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch zusammengetragen werden. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und bittet um Zeugenmeldung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

