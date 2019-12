Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl auf Hofladen- Täter entwenden Lebensmittel

Enger (ots)

(sls) Unbekannte Täter missbrauchten im Laufe dieser Woche (11.12.) das Vertrauen eines Hofladeninhabers an der Werther Straße. Auf dem Hof befindet sich ein frei zugänglicher Bereich, in dem Lebensmittel erworben werden können. Die Ware kann von Kunden selbständig entnommen und der erforderliche Geldbetrag in eine Geldkassette einbezahlt werden. Der Geschädigte bemerkte am Donnerstag (12.12.) dass durch bisher unbekannte Täter im Tatzeitraum mehrere Saftflaschen und auch Geflügel aus einer Truhe mitgenommen wurden, ohne diese anschließend zu bezahlen. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Hofladens oder auch Angaben zum Verbleib der Lebensmittel machen können, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

