Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Busfahrer kollidiert mit Baum

Löhne (ots)

(kup) Am Mittwoch (11.12.), um 15.05 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Busfahrer aus Bielefeld auf der Huchzener Straße in Richtung Kirchlengern-Remerloh. Der Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen. Dadurch kam der Bus auf der nassen und unbefestigten Straße ins Rutschen. Anschließend prallte er mit seinem Gefährt frontal gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Dabei wurde der Bielefelder schwer verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Mann zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

