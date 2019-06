Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dieseldiebstahl, Sachbeschädigung an Bagger und Diebstahl einer Rüttelplatte

Neustadt/Wied - Windhagen (ots)

Über das Pfingstwochenende wurde im Zeitraum vom 07.06.2019 16:00 Uhr bis zum 11.06.2019 07:00 Uhr durch bislang unbekannte Täter an einer Baustelle auf der L252 ein Bagger beschädigt und aus dem Tank des Baustellenfahrzeuges mehrere Liter Diesel entwendet. In Windhagen wurde ebenfalls über das Pfingstwochenende eine Baustelle in der Reinhard-Wirtgen-Straße durch unbekannte Täter aufgesucht und eine dort im hinteren Bereich abgestellte neue Rüttelplatte entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

