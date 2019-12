Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - 8-Jährige weist auf Unfall hin

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (9.12.), in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, parkte eine 43-Jährige aus Kirchlengern ihren grauen Dacia Logan auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Stiftstrasse. Auf dem Beifahrersitz saß ihre 8-jährige Tochter. Die Frau ging in die Bank und kehrte einige Minuten später zurück. Während sie den Parkplatz verließ, sagte ihre Tochter: "Mama, uns ist bestimmt einer ins Auto gefahren. Es hat gerumpelt und unser Auto hat sich hinten angehoben." Bei ihrer Nachschau stellte sie fest, dass sich an der rechten Seite in der Tat ein frischer Schaden befand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Auf dieser Seite des Wagens parkte eine blond gelockte Frau in einem dunklen Wagen. Wir bitten diese, sich bei der Polizei in Herford zu melden - entweder telefonisch unter 05221 - 888 0 oder bei einer der Polizeidienststellen.

