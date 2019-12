Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl in Schneiderei - Trickreiche Diebe lenken Seniorin ab

Spenge (ots)

(kup) Am Dienstag (10.12.), gegen 16.55 Uhr, begingen drei trickreiche Diebe einen Diebstahl in einem Geschäft an der Langen Straße. Ein Mann und Frau betraten das Ladengeschäft der 75-jährigen Besitzerin. Während der Mann nah am Tresen vermeintlich eine Vitrine betrachtete, verwickelte die Frau die Seniorin sowie eine anwesende Zeugin in ein Gespräch. Ein dritter Täter betrat die Reinigung und verwickelte Zeugin und Besitzerin so trickreich in ein Gespräch, dass diese mit ihm nach draußen gingen, um einen Weg zu beschreiben. Anschließend verließen alle drei Täter das Geschäft. Bei ihrer Nachschau stellte die ältere Dame das Fehlen ihres Portemonnaies fest. Dieses hatten die unbekannten Täter entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, leicht untersetzt, südosteuropäischen Phänotypus und bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke die aufgekrempelt war sowie einer blauen Jeans. Seine schwarzen Haare waren schütter und an den Seiten anrasiert. Die Frau wird beschrieben als: 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, kräftig mit Bauchansatz, ebenfalls südosteuropäischer Herkunft, bekleidet mit einem schwarzen, knielangen Steppmantel, lange, leicht gelockte Haare. Bei dem dritten Täter handelt es sich um einen weiteren Mann, der etwa 1,70 Meter groß war, schlank und ebenso aus Südosteuropa stammt. Bekleidet war dieser Mann mit einer blauen Jeans, und einem schwarzen, hüftlangen Anorak. Er hatte schwarze Haare, die zum Teil rasiert waren. Alle drei sprachen gebrochen Deutsch. Wir suchen Zeugen, die Angaben zu der Tat oder auch auffälligen Personen im Umkreis des Tatortes machen können, sich bei die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 zu melden.

