POL-HK: Dorfmark: Psychisch kranker Mann greift Sicherheitspersonal an - Warnschüsse abgegeben; Walsrode: In Wohnung eingebrochen; Schneverdingen: Heckscheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.10.2019 Nr. 1

20.10 / Psychisch kranker Mann greift Sicherheitspersonal an - Warnschüsse abgegeben

Dorfmark: Am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr kam es auf der Panzerringstraße zwischen Soltau und Dorfmark zu einem Zwischenfall, bei dem ein psychisch kranker Mann Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen hatte. Der 25-Jährige kniete bei Regen auf der Fahrbahn und wurde aus dem Fahrzeug heraus von den Männern angesprochen. Als sie ihr Fahrzeug wendeten, griff der Mann nach einem großen Vorschlaghammer und schlug auf Motorhaube und Fenster der Fahrertür ein. Das Fenster splitterte. Der 32jährige Fahrer wurde durch den Schlag an der Hand verletzt. Nachdem der 49jährige Beifahrer ausgestiegen war, richtete der Täter seine Aufmerksamkeit auf ihn und ließ vom Fahrer ab. Dieser konnte aussteigen und zwei Warnschüsse aus seiner Dienstwaffe in die Luft absetzen. Da dies keine Wirkung zeigte, versuchten beide den Täter körperlich zu überwältigen und wurden dabei durch Tritte verletzt. Der Angreifer konnte schließlich mit Hilfe weiterer Mitarbeiter des Wachpersonals überwältigt werden. Hinzugerufene Polizeibeamte legten dem Mann Hand- und Fußfesseln an und führten ihn ab. Beim Transport zur Dienststelle leistete der Amtsbekannte Widerstand und redete ununterbrochen wirr. Er wurde in ein Krankenhaus eingewiesen.

20.10 / In Wohnung eingebrochen

Walsrode: Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte über ein Fenster in ein Haus an der Ostdeutschen Allee einzubrechen. Als dies misslang, drangen sie gewaltsam über die Tür des Nebeneingangs ein, durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

20.10 / Heckscheibe eingeschlagen

Schneverdingen: Unbekannte schlugen in der Nacht zu Sonntag die Heckscheibe eines Pkw ein, der an der Bergstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

