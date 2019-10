Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand; Buchholz: Dreister Pkw-Aufbruch; Heidekreis: Tipps für Radfahrer in der dunklen Jahreszeit

Heidekreis (ots)

17.10./ Wohnungstür hält Einbruchsversuch stand

Walsrode: Zwischen 20:25 und 22:00 Uhr versuchten unbekannte Täter am Donnerstag die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße aufzuhebeln. Ein Eindringen gelang nicht. Der entstandene Schaden beträgt 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 95161/984480, zu melden.

17.10./ Dreister Pkw-Aufbruch

Buchholz: Unbekannte hebelten die Beifahrertür eines schwarzen VW Touran, der kurzzeitig an einem Feldweg an der L 190 zwischen Lindwedel und Buchholz in Fahrtrichtung Buchholz abgestellt war, auf und entwendeten zwei Handys sowie ein Portemonnaie mit Bargeld und Dokumenten darin. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 10:30 Uhr innerhalb von drei Minuten. Die Schadenshöhe beträgt 1350 Euro. Die Polizei Schwarmstedt bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05071/511490.

Tipps für Radfahrer in der dunklen Jahreszeit 18.10. / Heidekreis: Die dunkele Jahreszeit beginnt und auch die Radfahrer müssen wieder besonders auf ihre Sicherheit im Straßenverkehr achten. Mit dem Ende der Herbstferien sind auch wieder viele Schüler morgens in der Dunkelheit auf ihrem Weg zur Schule unterwegs. Hier ist es dann besonders wichtig das die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen am Rad funktionstüchtig und eingeschaltet sind. Aber nicht nur für die Schüler auch für die Erwachsenen gilt bei Dämmerung oder Dunkelheit "Licht an!" "Aus Sicht der Autofahrer oder anderer Fahrradfahrer kommen unbeleuchtete Fahrräder aus dem Nichts und gefährden so sich und andere", führt Frank Rohleder, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Heidekreis aus. Dabei ist das Radfahren ohne eingeschaltete oder funktionstüchtige Beleuchtung kein Kavaliersdelikt. Neben dem fehlenden Unrechtsbewusstsein wird hier der Mangel an Gefahrenbewusstsein deutlich: "es geht hier nicht um das eigene Sehen sondern um das Gesehen werden. Wer dann noch die falsche Straßenseite benutzt oder Rotlicht zeigende Signalanlagen nicht beachtet erhöht das Risiko in einen Unfall verwickelt zu werden. Die Polizei weist ausdrücklich auf folgende Punkte hin: - Sorgen Sie für eine funktionierende Beleuchtung an Ihrem Fahrrad und schalten Sie diese spätestens bei Einbruch der Dämmerung ein. - Insbesondere Eltern sollten auf die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung an den Fahrrädern ihrer Kinder achten und ihre Kinder über den Sinn aufklären. - Tragen sie helle, auffällige Oberbekleidung oder zusätzliche reflektierende Kleidungsstücke, z. B. einen Überwurf mit Reflektoren. - Überprüfen Sie die vorgeschriebenen Reflektoren an Ihrem Fahrrad. - Tragen Sie einen Fahrradhelm. - Rechnen Sie damit, von anderen Verkehrsteilnehmern nicht gesehen zu werden und fahren entsprechend vorausschauend. - Nicht vorhandene vorgeschriebene Beleuchtung am Fahrrad oder die Nichtbenutzung kann mit einem Verwarngeld bis zu 20 Euro geahndet werden.

