POL-HK: Rethem: In zwei Betriebe eingebrochen; Idsingen: Geldbriefkasten geleert; Kirchboitzen: Einbrecher auf Beutezug; Soltau: Motorgeräte aus Transporter entwendet; Schneverdingen: Vorfahrt missachtet

14.10./ In zwei Betriebe eingebrochen

Rethem: In der Nacht zu Montag gelangten unbekannte Täter auf ein Beriebsgelände im Bösselweg, nachdem sie zuvor den Maschendrahtzaun durchtrennt hatten. Bei zwei dort ansässigen Fahrzeugfirmen hebelten sie Fenster auf und drangen in die Gebäude ein. Sie erbeuteten lediglich eine sehr geringe Geldsumme, richteten jedoch einen Schaden von 1000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Rethem unter Tel.: 05165/588 entgegen.

13.10./ Geldbriefkasten geleert

Idsingen: Auf einer Grüngutsammelstelle hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Montag den als Kasse genutzten Briefkasten auf und entwendeten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Die Schadenshöhe beträgt 180 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

13.10./ Einbrecher auf Beutezug

Kirchboitzen: In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte gewaltsam in die Kirche ein und versuchten den Kollektenkasten von der Wand zu reißen. Dieser war jedoch leer, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und die Flucht ergriffen. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. In dieser Nacht hebelten unbekannte Täter auch an mehreren Fenstern und Türen einer örtlichen Gaststätte, bis ihnen der Einstieg durch eines der Fenster gelang. Von der Bar entwendeten sie einige Flaschen Alkohol. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Walsrode, Tel.: 05161/984480.

10.10./ Motorgeräte aus Transporter entwendet

Soltau: Ein zwischen Donnerstagnachmittag und Montagfrüh an der Lüneburger Straße abgestellter Transporter Fiat Ducato wurde Zielobjekt unbekannter Täter. Nach Überwinden der Hecktür des Transporters konnten sie die darin gelagerten motorbetriebenen Gartengeräte entwenden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800 entgegen.

14.10./ Vorfahrt missachtet

Schneverdingen: Kurz vor 08:00 Uhr kam es am Montag auf dem Alt-Benninghöfener-Weg in Höhe des Heidkampsweges zu einem Verkehrsunfall. Die 46-jährige Fahrerin eines grauen VW Golf hatte beim Abbiegen auf ein Betriebsgelände den entgegenkommenden grauen Mazda übersehen, so dass es zur Kollision kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 4500 Euro, verletzt wurde niemand. Beide Frauen unterzogen sich vor Ort einem freiwilligen Alkoholtest. Dieser ergab bei der 52-jährigen Mazdafahrerin ein Atemalkoholergebnis von 1,56 Promille. Ihr wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

