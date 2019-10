Polizeiinspektion Heidekreis

Am Freitag 11.10.2019 und am Samstag 12.10.2019 hebelten unbekannte Täter in der Soltau (Soltau Therme) und in Bispingen (Aqua Mundo, Center Parcs Bispingen) insgesamt 11 Umkleideschränke / Spinte auf. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1600 Euro. Es wurde ausschließlich Bargeld entwendet.

