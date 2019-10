Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Illegal Reifen und Müll entsorgt; Walsrode: Geblitzt; Düshorn:Einbruch in Strandbad; Soltau: Geldbörse weg.

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.10.2019 Nr. 1

08.10./ Illegal Reifen und Müll entsorgt

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende, von Freitag auf Samstag, wurden an der Bundesstraße 3 an einer Einmündung bei der Ortschaft Bockel eine Vielzahl von Altreifen durch unbekannte Personen illegal entsorgt. Wie der Polizei gemeldet wurde lagen diese im Grünbereich neben der Fahrbahn. Am Ablageort wurden um die 25 PKW-Reifen unterschiedlicher Größen festgestellt. Für den Transport der Reifen muss ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger benutzt worden sein. Eine weitere Entsorgung von Unrat wurde der Polizei am Lindhorstweg gemeldet. Hier wurde sich etwa eines Kubikmeter Grüngut, welcher mit Kunststoff und anderen Abfällen vermischt war, entledigt. Der Müll dürfte dort im Zeitraum zwischen Sonntag- und Dienstagmittag abgelagert worden sein. Wer Hinweise zu den jeweiligen Müllablagerungen geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Wietzendorf, unter der Telefonnummer 05196/607 in Verbindung zu setzten.

09.10./ Geblitzt

Walsrode: Nach Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der BAB 27 am Walsroder Dreieck dürften einige Autofahrer demnächst mit Bußgeldbescheiden rechnen. Messungen im Bereich einer 80 km/h Zone wurden gestern im Zeitraum von 13:30 h bis 16:00 h durchgeführt und dabei insgesamt 33 Fahrzeuge gemessen, welche sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Der Spitzenreiter wurde mit 123 km/h gemessen. Dieses bedeutet eine Geldbuße von 240 Euro, 2 Punkten in Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot. Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist immer noch mit eine der Hauptunfallursachen und ursächlich für Unfälle mit Personenschäden.

09.10./Einbruch in Strandbad

Düshorn: Am Rehrweg in Düshorn hebelten Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Eingangstür zu einem Wirtschaftsgebäudes des Strandbades auf und entwendeten hieraus einige Pfandflaschen. Im Anschluss wurde an einem weiteren Gebäudeteil eine Tür zu den Räumlichkeiten der Aufsicht aufgehebelt. Hier entwendeten sie ein Mikrofon sowie ein Megaphon und flüchteten anschließend. Der entstandene Schaden beträgt rund 3000 Euro. Täterhinweise erbittet die Polizei Walsrode unter der Tel.-Nr. 05161/984480.

09.10./Geldbörse weg

Soltau: Ein unbekannter Dieb nutzte die Gelegenheit der Abwesenheit der Besitzerin und entwendete am Mittwoch, zwischen 10:50 Uhr und 11:10 Uhr einen Stoffbeutel, in dem sich auch die Geldbörse einer 76-jährigen Frau befand, aus ihrem Fahrradkorb. Das Fahrrad war am Mühlenweg an der Therme abgestellt gewesen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Soltau, 0191/93800 zu melden.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 5191 / 9380-104 Email: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell