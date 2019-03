POL-KN: Erste Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Reichenau

Verkehrsunfall

Eine verletzte Person forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der "Obere Rheinstraße". Eine 11-Jährige stieg von einem fahrenden Brauchtumswagen ab, stürzte und verletzte sich dabei. Der Fahrer, der eigenen Angaben den Unfall nicht bemerkte, fuhr weiter und konnte an der Hochwart durch eine Polizeistreife angehalten werden. Das Mädchen, das nach dem Sturz zunächst wieder aufgestanden sein soll, wurde nach einem Notarzteinsatz vorsorglich mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung zur stationären Überwachung in ein Krankenhaus gebracht.

Konstanz

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung muss sich ein stark alkoholisierter 22-Jähriger verantworten, der am Donnerstag gegen 20.45 Uhr auf dem Sankt-Stephansplatz das Sicherheitspersonal attackierte, nachdem diese ihm den Zutritt zum Festgelände verwehrten. Da er auch einem Platzverweis der hinzugerufenen Polizeistreife nicht nachkam, musste er in Polizeigewahrsam genommen werden.

Konstanz

Zeugenaufruf - Rettungswagen beschädigt

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, der am Donnerstag gegen 14.15 Uhr kleine Glasfläschchen gegen einen Rettungswagen warf und dabei dessen Windschutzscheibe beschädigte. Die Rettungswagenbesatzung, die dringend eine betrunkene Jugendliche ins Krankenhaus fahren musste, beschreibt den Täter als etwa 180 Zentimeter großen, rund 20 Jahre alten Heranwachsenden mit stärkerer Statur, heller Hautfarbe, schwarzen an den Seiten und am Hinterkopf rasierten Haaren und einem Dreitagebart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem gräulichen Overall oder Mäusekostüm. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell am Bodensee - Böhringen

Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Mittwoch zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Bodenseestraße geparkten Wohnmobils beschädigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0.

