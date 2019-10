Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Unbekannte stehlen aus Verkaufsständen; Terrassentür aufgehebelt und Schmuck gestohlen; Walsrode: Einbrecher scheitern an Türen; Munster: Feuer in einem leerstehenden Gebäude gelegt etc.

Heidekreis (ots)

09.10./ Unbekannte stehlen aus Verkaufsständen

Dorfmark/Vierde: Zwei vermummte Täter drangen am Mittwoch gegen 20:30 Uhr gewaltsam in einen Verkaufsstand am Kriegerweg ein, zerstörten eine Überwachungskamera und entwendeten aus einer Geldcassette Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 60 Euro. In Vierde wurden in der Nacht zu Donnerstag aus einem offenen Verkaufsstand eine Geldkassette mit wenig Kleingeld darin und einige Dosen Wurst entwendet. Die beiden Taten könnten im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel, Tel.: 05162/9720, in Verbindung zu setzen.

08.10./ Einbrecher scheitern an Türen

Walsrode: Unbekannte versuchten in der Nacht zu Donnerstag die Haupt- und die Nebeneingangstür eines Schnellrestaurants im Großen Graben aufzuhebeln. Die Türen hielten Stand. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/ 984480 entgegen.

09.10. / Terrassentür aufgehebelt und Schmuck gestohlen

Dorfmark: In der Nacht zu Donnerstag hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür und eine Metalltür eines Wohnhauses im Kriegerweg auf und drangen ein. Im Haus wurde nach Wertsachen gesucht. Vermutlich erbeuteten die Täter Schmuck. Der Schaden steht noch nicht fest. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Soltau, Tel.: 05191/93800.

10.10./ Feuer in einem leerstehenden Gebäude gelegt

Munster: Donnerstagmorgen, zwischen 05:00 und 08:00 Uhr legten unbekannte Täter Feuer in einem leerstehenden Gebäude an den Sportanlagen. In dem betroffenen Raum stürzte die Zimmerdecke ein. Die Freiwillige Feuerwehr Munster konnte verhindern, dass sich das Feuer im ganzen Gebäude ausbreitet. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei Munster nimmt unter Tel.: 95192/9600 Hinweise entgegen.

01.10./ Unfallbetroffener Fahrradfahrer gesucht

Soltau: Am 01.10.2019 befuhr ein 65Jähriger Soltauer mit seinem grauen Pkw VW Golf Sportsvan die Tetendorfer Straße in Richtung Soltau. Als er um 07:40 Uhr nach links in die Walsroder Straße einbog, übersah er einen von links kommenden Fahrradfahrer. Es kam zu einer Kollision. Der ca. 16 bis 17 Jahre alte Radfahrer kam nicht zu Fall und setzte seine Fahrt schimpfend fort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei Soltau bittet den Fahrradfahrer oder mögliche Zeugen, sich unter Tel.: 05191/03800 zu melden.

10.10./ Betrunkener muss ins Polizeigewahrsam

Oerbke: Am Donnerstag kam es in den frühen Abendstunden zu einem Polizeieinsatz im Ankunftszentrum. Bei der Essensausgabe hatte ein somalischer Asylbewerber eine aus Kolumbien stammende 41-Jährige sexuell belästigt. Als die Frau sich verbal wehrte, trat ihr der alkoholisierte 20-Jährige in die Rippen. Hinzugekommene Sicherheitsdienstkräfte wurden ebenfalls attackiert. Den Platzverweis der alarmierten Polizeibeamten befolgte der Mann nicht und musste ins Polizeigewahrsam nach Soltau verbracht werden. Im Streifenwagen trat er einer 29-jährigen Polizeibeamtin gegen die Schienbeine und verletzte sie leicht. Das 41-jährige Opfer aus dem Ankunftszentrum wurde ins Krankenhaus verbracht.

