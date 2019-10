POL-HK: Soltau: Im Lehrerzimmer Spinde aufgebrochen; Rauchmelder verhindert Schlimmeres; Walsrode: Einbrecher auf dem Campingplatz; Motorradfahrer schwer verletzt;

Polizeiinspektion Heidekreis

10.10./ Im Lehrerzimmer Spinde aufgebrochen

Soltau: In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Winsener Straße ein und hebelten im Lehrerzimmer die Spinde auf. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Soltau unter Tel.: 05191/93800 entgegen.

10.10./ Einbrecher auf dem Campingplatz

Walsrode: Unbekannte gelangten in der Nacht zu Freitag nach Aufhebeln eines Fensters in die Rezeption eines Campingplatzes in der Mühlenstraße. Hier erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Walsrode, Tel.: 05161/984480, zu melden.

11.10./ Motorradfahrer schwer verletzt

Walsrode: Der 46-jährige Fahrer eines gelben Opel Zafira verursachte am Freitagabend in der Verdener Straße einen Verkehrsunfall als er nach links auf die Autobahn 27 abbiegen wollte. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad Yamaha. Der 21-jährige Motorradfahrer aus Walsrode und seine 20-jährige Begleiterin wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Das Motorrad wurde vollkommen zerstört. Der Sachschaden beträgt 2500 Euro.

13.10./ Beifahrerin bei Zusammenstoß mit Motorroller schwer verletzt

Reddingen: Sonntagnachmittag übersah der 38 Jahre alte Fahrer eines VW Passat im Kreuzungungsbereich in Reddingen den vorfahrtberechtigen Motorroller. Die 64-jährige Beifahrerin des Mofa musste auf Grund ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

13.10./ Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Soltau: Beim Kochvorgang vergessenes Essen löste am Sonntagnachmittag in einem Haus an der Lüneburger Straße den Rauchmelder aus. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. Der 47 Jahre alte Bewohner war auf der Couch eingeschlafen. Das Ereignis wurde rechtzeitig bemerkt, so dass zu keinem Brand kam.

