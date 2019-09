Polizei Bielefeld

POL-BI: Frontalzusammenstoß von zwei Pkw

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Auf dem Lipper Hellweg ist am Mittwochmorgen, 18.09.2019, ein Autofahrer mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache mit einem anderen Pkw im Gegenverkehr kollidiert. Dabei sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Den Sachschaden schätzten Polizeibeamte auf 20.000 Euro. Während der medizinischen Erstversorgung, der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war der Lipper Hellweg in beide Richtungen bis etwa 08:15 Uhr gesperrt.

Gegen 06:20 Uhr war ein 43-jähriger Bielefelder mit seinem Skoda Superb auf dem Lipper Hellweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. In dem Bereich zwischen den Einmündungen der Straßen Am Siebrassenhof und Jagdweg fuhr er mit seinem Auto über eine längere Strecke auf der Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem Pkw Audi A 6 zusammen. Der 50-jährige Bielefelder Audi Fahrer fuhr in Richtung Innenstadt.

Bei dem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Nach einer Versorgung durch Rettungssanitäter wurden sie in Bielefelder Krankenhäuser gefahren. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppfahrzeugen abtransportiert.

