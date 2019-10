Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ 64-Jährige schwer verletzt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (30. September 2019) gegen 17.00 Uhr kollidierten zwei Radfahrer am Windmühlenweg in Höhe eines Autohauses. Eine 64-jährige Emmericherin fuhr mit ihrem Pedelec von der Ausfahrt des Autohauses auf den Windmühlenweg in Richtung ´s-Heerenberger Straße, als ihr ein unbekannter Junge entgegenkam. Die Radfahrer stießen zusammen und die 64-Jährige fiel zu Boden. Sie verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Der sichtlich unter Schock stehende Junge verließ die Unfallstelle unerlaubt in Richtung Elterner Straße. Die Polizei sucht nun einen circa 12 Jahre alten Jungen mit schwarzen Haaren, der zum Unfallzeitpunkt eine Jogginghose trug.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell