Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Diebstahl eines PKW/ Daimler-Benz Viano mit Kennzeichen KLE-SZ871 entwendet

Goch (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Sonntag (29. September 2019) zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr einen Daimler-Benz Viano in braun. Der Viano parkte auf einer Hofeinfahrt an einem Einfamilienhaus an der Klever Straße im Ortsteil Pfalzdorf. Der Daimler-Benz führte das amtliche Kennzeichen KLE-SZ871.

Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell