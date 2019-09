Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Diebstahl eines Wohnmobils/ Citroen H-Line mit Kennzeichen KLE-H509 gestohlen

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (27. September 2019), 23.30 Uhr, und Samstagmorgen, 09.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Station ein Wohnmobil. Das Wohnmobil der Marke Citroen H-LineTyp Y mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-H509 parkte am Standstreifen in Höhe eines Tennisplatzes. Die Täter fuhren mit dem erst im Mai 2019 zugelassenen Wohnmobil in unbekannte Richtung weg.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

