Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: versuchter Einbruch

Täter scheiterten am Fenster

Rees (ots)

In der Zeit von Montag, 23.09.19, 19:45 Uhr, bis Samstag, 28.09.19, 12:15 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in Rees, auf der Straße "Reeser Feld". Bislang unbekannte Täter veruchten durch Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses zu gelangen. Dieses führte jedoch nicht zum Erfolg, so dass die Täter von weiteren Versuchen absahen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Emmerich unter der Telefonnummer: 02822/7830.

