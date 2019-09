Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht

Kleve (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen Sonntag, 22.09.2019, 06.00 Uhr, und Montag, 23.09.2019, 15.15 Uhr, den Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Kleve beschädigt. Der Besitzer hatte seinen silberfarbenen Opel-Astra sowohl an seinem Wohnort auf dem Friedrich-Ebert-Ring als auch an seiner Arbeitsstelle auf der Gutenbergstraße abgestellt, so dass der Unfallort nicht mit Sicherheit lokalisiert werden kann. Das Fahrzeug wurde großflächig durch Kratzer und eine Delle über dem Radkasten beschädigt. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell